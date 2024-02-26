الإثنين 26 فبراير 2024
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سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": الحوار الوطنى يبحث الخروج سريعًا من الأزمة الاقتصادية

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن مناقشات المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطنى التي انطلقت اليوم، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرنة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن جلسات الحوار الوطني تأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة؛ لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصري.

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، باهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطنى، وانعكاس ذلك على اهتمام الحكومة بالحوار خاصة وأن المناقشات التى تشهدها الجلسات سواء المصغرة أو العامة تشهد حالة كبيرة من طرح الأفكار والرؤى والتوصيات الجميع حريص على الخروج السريع من الأزمة، ومن ثم سيكون لهذه الجلسات دور كبير فى سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الأحزاب والشخصيات العامة تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر مع اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات؛ فالجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة والالتفاف خلف مصلحة الوطن فى ظل الوقت الراهن.

حزب مستقبل وطن مناقشات المحور الاقتصادي جلسات الحوار الوطني انفراجة اقتصادية دولة الإمارات

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