علاء عابد يطالب وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، ولا بد أن يهتم الإعلام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة.

وأكد النائب علاء عابد أن الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة، على الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية، مثل سنغافورة، تخطت أرباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبة إلى 300 مليون يورو سنويا.

وأوضح أن إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد ستعود علينا في مصر بمليارات الدولارات وأيضا ستوفر فرص عمل للشباب، لافتا إلى تصنيف مصر عالميا في مجال البيئة، حيث إنها تتذيل القائمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة.

ولفت النائب علاء عابد إلى أن صفقة واحدة مثل صفقة رأس الحكمة أحدثت طفرة كبيرة في السوق وطمأنت المواطن على مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدا: إننا بحاجة لمزيد من تلك الصفقات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.