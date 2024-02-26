الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. انطلاق جلسات الحوار الاقتصادى بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

تعقد اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني: «يعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

كما نشرت الصفحة الرسمية جدول أعمال جلسات الحوار الوطني اليوم الإثنين، حيث تعقد الجلسة الأولى من 1 صباحًا لـ1 ظهرًا وتناقش ملف غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وتعقد الجلسة الثانية من الثانية ظهرًا حتى الرابعة مساءً لتناقش المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير (الصناعة والزراعة والسياحة)، وتعقد الجلسة الثالثة من الخامسة مساءً حتى السابعة مساءً وتناقش ملف السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.

 

الحوار الاقتصادي الحكومة المتخصصين القضايا الإقتصادية الصفحة الرسمية للحوار الوطني الحوار الوطنى

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