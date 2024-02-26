الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو مجلس الأمناء يوضح أهمية مشاركة الحكومة بجلسات "الحوار الوطني"

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي،

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية مشاركة الحكومة في جلسات "الحوار الوطني"، في المرحلة الأولى تمثلت في تحول التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.

 مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني يساعد في تحول التوصيات لبرامج وأنشطة كثيرة

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية، فضائية "كسترا نيوز"، أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل، موضحا أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي.

ووصف "عبد القوي" جلسات الحوار الوطني بأنها مرنة ومفتوحة، مؤكدا أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني، لافتا إلى أنّ هذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.  

وكان رئيس الوزراء أكد  أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني، وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات الجلسات بعد إعداد خطة تنفيذية من مجلس الوزراء.

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