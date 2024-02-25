الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أمين الغد بالجيزة: يثمن لقاء رئيس الحكومة بمجلس أمناء الحوار الوطنى

لقاء رئيس الحكومة
لقاء رئيس الحكومة بمجلس أمناء الحوار الوطنى

ثمن الكاتب الصحفي ماهر الفضالى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب الغد بمحافظة الجيزة، لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى .

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مخرجات الحوار الوطني
وأكد الفضالى، أن مشاركة الحكومة في الجلسات النقاشية تكشف للجميع مدى جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني والتي من شأنها ايجاد حلول عاجله وسريعة لأهم القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري . 

 

رؤية اقتصادية
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حزب الغد وضع يضع رؤية اقتصادية مدروسة ومكتوبة سيتقدم بها خلال الجلسات النقاشية للحوار الوطني من شأنها المساهمة فى دعم الدولة لايجاد حلول عاجلة للازمة الاقتصادية الحالية التي تأثرنا بها نتيجه لما يمر به العالم أجمع من أزمات .


وثمن القيادي بحزب الغد، فكرة الحوار الوطني نفسه، مؤكدا بأن هناك متابعه كبيرة من المواطنون الذين  يرغبون أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع في أقرب وقت .


على جانب اخر كان أصدر المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد منذ أيام قرارا بتعيين ماهر الفضالى  أمينا عاما لمحافظة الجيزة. 


وفي هذا الإطار قال الفضالى انه سيتم غدا الاثنين عقد أول اجتماع لأمانة الجيزة بالمقر الرئيسي برئاسة المهندس موسي مصطفي موسى رئيس حزب الغد لمناقشة وضع التشكيلات النهائية لأمانة المحافظة، حيث من المقرر في الفترة القادمة افتتاح العديد من المقرات فى مدن ومراكز وأحياء محافظة الجيزة والعمل علي عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات مع اعضاء الحزب وقياداته.
 

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