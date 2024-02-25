الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: لمسنا اهتمام الحكومة بما يخرج عن جلسات الحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

التقى مجلس أمناء الحوار الوطنى، مساء اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى. 

من جانبه، تقدّم الكاتب الصحفى الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على عقد اللقاء، قائلًا: لمسنا طول الوقت اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات.

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برلماني يكشف تفاصيل لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني مع رئيس الحكومة

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مدبولى: الرئيس السيسى وجه بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات له، إلى أن أعضاء مجلس الأمناء يمثلون مختلف الفئات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة للتنسيق مع الحكومة بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، معربًا عن شكره وتقديره فيما يتعلق بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بتلك المخرجات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيًا، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وفي هذا السياق؛ توجه مجلس الأمناء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثرها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.

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