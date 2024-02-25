برلماني يكشف تفاصيل لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني مع رئيس الحكومة

قال النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الاجتماع الذي تم عقده بين اللجنة التنسيقية لمجلس أمناء الحوار الوطنى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد مناقشات حول الاستثمار ومشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي يتم مع دولة الإمارات.

وأضاف عبد القوى أن المعلومات التي تم طرحها كانت واضحة وشاملة، مؤكدا أن الموضوع في غاية الأهمية ولا بد من التسويق له بشكل كبير عبر الأحزاب والجمعيات الأهلية ومجلس النواب، مثلما نجحت مبادرة حكاية وطن في عرض الإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه تم الخروج بـ 135 توصية خلال المرحلة الأولي من جلسات الحوار الوطنى وهناك لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الحكومة في محاورة الثلاثة " الاقتصادي، والسياسي، والمجتمعى"، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى قد وجه الحكومة بضرورة المشاركة في الجلسات من المرحلة الثانية، وكذلك تأكيده على حرصه على تنفيذ مخرجاته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.