الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى: الرئيس السيسى وجه بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى

جريدة الدستور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مجددًا الإشارة إلى أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتًا أيضًا إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة 

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