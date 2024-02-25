الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بمشاركة حكومية.. تنسيقية الحوار الوطنى تعقد اجتماع تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الجلسات

جريدة الدستور

تعقد مساء اليوم الأحد اللجنة التنسيقية لمجلس أمناء الحوار الوطني أول اجتماعاتها مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وممثلي مجلس النواب وبعض الجهات المعنية اجتماعا؛ لتنفيذ ما جاء من مخرجات المحاور الثلاثة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، من المرحلة الأولي لجلسات الحوار الوطنى. 

ممثلو الجهات المعنية

قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى عضو مجلس الأمناء، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن اليوم ستعقد اللجنة التنسيقية والمشكلة من الكاتب الصحفى د. ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس اجتماعها الأول مع الحكومة وممثلى الجهات المعنية؛ لمناقشة تنفيذ ما تم رفعه من توصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطنى.

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برلمانى: انطلاق جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة لرسم السياسات الاقتصادية للدولة

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موعد انطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني

 

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلي أن جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستنطلق يوم غد الاثنين 26 فبراير 2024 وتستمر حتى يوم الخميس.

يذكر أن ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيًا، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وفي هذا السياق؛ توجه مجلس الأمناء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثرها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.

مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب السياسي جلسات الحوار الوطني

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