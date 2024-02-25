الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: انطلاق جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة لرسم السياسات الاقتصادية للدولة

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادي غدًا الإثنين، خطوة مهمة لمواصلة رسم السياسات الاقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تركز جهود الدولة بجميع مؤسساتها بالإضافة إلى الأحزاب والمراكز البحثية والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال المصريين على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وصياغة رؤى واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون أن يتسبب ذلك في أزمات اقتصادية للدولة.

txt

مدبولى: الصفقة الاستثمارية هى الأضخم فى تاريخ الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر

وقال "صبور"، إن الانفراجة التي شهدها الاقتصاد المصري بمجرد الإعلان عن صفقة للشراكة بين مصر ودولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة والتي تضمن تدفق 35 مليار دولار في البنوك المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار خلال فترة العمل بالمشروع، تؤكد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وأنه يجب أن يكون على رأس أولويات الحوار، لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي وتقديم ما يلزم من حوافز وإعفاءات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصرية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو إحدى آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية وبدء نهضة اقتصادية حقيقية.

txt

حزب حماة الوطن: الاستثمار الأجنبى يحسن وضع الاقتصاد المصرى

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية،  التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر، لأن هذه المشروعات تتم بالدولار، وبالتالي ستتضمن تدفقًا دولاريًا دائمًا، موضحًا أن العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الحاضر شهد تحولًا كبيرًا، أدى إلى تصاعد موجة المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

txt

برلمانى: انطلاق جلسات الحوار الوطنى يأتى بعد انفراجة اقتصادية مهمة

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة إزالة مختلف القيود، والعراقيل التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتقديم الحوافز والضمانات لتسهيل دخولها للأسواق المحلية، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح من أبرز ما يميز الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التحولات، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو تتعلق بالبنية التحتية.

المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الحوار الوطنى انطلاق جلسات الحوار الوطني المرحلة الثانية الحوار الاقتصادي

مواد متعلقة

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى ونظيره الإريترى مرحلة جديدة من التعاون الإفريقى

برلمانى: انطلاق جلسات الحوار الوطنى يأتى بعد انفراجة اقتصادية مهمة

"مستقبل وطن": صفقة الاستثمار الكبرى شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصرى

قيادى بمستقبل وطن: صفقة الاستثمار الكبرى تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية الشاملة

"المؤتمر": الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر يؤكد جدية الدولة فى الخروج من أزمة الاقتصاد

أيمن محسب: الصفقة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى

الشعب الجمهورى يطلق عددًا من القوافل الطبية المجانية على مراكز وقرى الجيزة

مصطفى سالم: موازنة الحكومة العامة خطوة على طريق الشمولية وضبط الانفاق

الأكثر قراءة

عاجل| استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

قبل التوقيع.. تفاصيل عقد محمد الشناوى الجديد مع الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم