الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الشعب الجمهورى يطلق عددًا من القوافل الطبية المجانية على مراكز وقرى الجيزة

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، 3 فعاليات ضمت قافلتين طبيتين؛ أولاهما في جميع التخصصات الطبية في قسم الهرم، والثانية في الطالبية والعمرانية، والثالثة تفعيل مبادرة شتاء دافئ بتوزيع بطاطين بالمجان في 4 مراكز بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفى، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، والمستشار أحمد حبيب، الأمين العام لمحافظة الجيزة، النائب أحمد عاشور، الأمين المساعد وأمين تنظيم المحافظة.

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وتم تنفيذ القافلة الطبية الأولى بقسم الهرم، بحضور الدكتورة، مدير عام إدارة صحة الهرم، وذلك بدار مناسبات عائلة رميح بمنطقة كفر الجبل، وقد شملت القافلة تخصصات الرمد والنساء والتوليد والأمراض المزمنة وأشعة السونار، وقد شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي للكشف وتلقي العلاج بالمجان، وذلك برعاية وتنفيذ محمد عبدالستار البطران، أمين الحزب بالهرم، وأمين التنظيم المستشار محمد كمال، ونصر أبورميح الأمين المساعد.

وقد نظم الحزب القافلة الطبية الثانية بمشاركة أمانتي الطالبية والعمرانية، وذلك بقاعة لافي بشارع خاتم المرسلين، وقد شملت القافلة عددا من التخصصات وهي الرمد والنساء والتوليد وأشعة السونار وتنظيم الأسرة والأمراض المتوطنة وقياس ضغط الدم وقياس السكر وتقديم الأدوية بالمجان للمرضى، وذلك بحضور ورعاية أمين القسم إبراهيم الشيمى، الأمناء المساعدين وأمين التنظيم، قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري.

كما دشن الحزب الفعالية الثالثة وهي مبادرة شتاء دافئ في مختلف مراكز وقرى المحافظة وقد بدأت في أمانات الطالبية والعمرانية والحوامدية والعياط وتستمر المبادرة في مراكز وقرى شمال وجنوب ووسط الجيزة، حيث تم تنفيذ المبادرة بتوزيع البطاطين على الأهالي في جو من المحبة حرصا على استمرارية التواجد مع المواطنين وتلبية لاحتياجات أهالينا الأكثر احتياجا من خلال طرق الأبواب، وغيرها من الوسائل وصولًا لتحقيق دور الحزب في مشاركة الناس آلامهم وآمالهم.

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وأكد النائب أحمد عاشور، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، أن حزب الشعب الجمهوري حريص علي التواجد بين الناس علي الأرض وتقديم الخدمات لأهالينا البسطاء وخصوصا المرضى وكبار السن، وتقديم كل الدعم للمواطنين.

من جانبه، قال المستشار أحمد حبيب، إن حزب الشعب الجمهوري يسير في خطوات سريعة متلاحقة ومنتظمة نحو تحقيق أولويات الشعب الصحية والغذائية في تلك الفترة تنفيذا لسياسات الحزب في التخفيف عن كاهل المواطنين، كما أن القوافل الطبية تسير بخطة زمنية ومكانية.

حزب الشعب الجمهوري محافظة الجيزة قافلة طبية قسم الهرم النائب أحمد عاشور

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