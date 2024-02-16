الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الشعب الجمهورى: سنركز على ارتفاع الأسعار وحماية قوت المواطنين خلال المرحلة الثانية للحوار

الدكتورة ألفت المزلاوي،
الدكتورة ألفت المزلاوي،

قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب وضع عددًا من الأولويات فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية بمناقشتها.

 الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع يستدعي تدخل الدولة لمحاصرة الظاهرة 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من أبرز هذه الأولويات تركيز الحزب على اهتمامات منطلقة من شعار الحزب العام "مع الناس" فكل ما يشغل الناس يشغل الحزب وقيادته ونوابه وأعضائه، ومن أهم شواغل المواطنين خلال الفترة الراهنة يدور معظمها حول المحور الاقتصادي وما آلت إليه أسعار السلع من ارتفاعات جنونية، وهو ما يستدعي تدخل الدولة لمحاصرة الظاهرة وضبط الأسعار وتغليظ العقوبات على محتكري البضائع وزيادة معدلات الرقابة الفاعلة للأسواق وحماية قوت المصريين.

وأكدت "المنزلاوي"، أن النسخة الأولى للحوار الوطني أتت بثمار إيجابية عدة من خلال الخروج بعدد من التوصيات مقبلة على مرحلة التنفيذ من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن الحوار الوطني بمثابة بيت خبرة كبيرة اجتمع فيه كافة الخبراء والمتخصصين، متمثلة في عدد كبير من الأحزاب وممثلي المجتمع المدني وذلك لمناقشة الشئون العالقة للدولة المصرية والتي بحث عدد منها تحديات حقيقية تواجه مصر وتتطلب تدخلات عاجلة، من الضروري أن يتعاون فيها الجميع ويتوافق عليها الجميع.

 سيولي اهتمامًا بمناقشة ملفات التعليم والصحة والاقتصاد

ولفتت إلى أن الحزب، خلال المرحلة الثانية، سيولي اهتمامًا بمناقشة ملفات التعليم والصحة والاقتصاد والقضايا المجتمعية المتعلقة بالمرأة والشباب والحياة السياسية التي ستصبح عليها الدولة المصرية.

وأكدت أنه من الملفات التي ستجد اهتمامًا بالغًا وتركيزًا كبيرًا من حزب الشعب الجمهوري، قضية شح العملة الصعبة بالبلاد وعدم القدرة على تقليص الفجوة بين الدولار بأسعاره الرسمية وأسعاره في الأسواق الموازية، وكيف أثر ذلك على حركة الاستيراد والتصدير وتعطل حركة البضائع وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين.

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