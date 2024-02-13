الشعب الجمهوري يؤكد دعمه الكامل لخطوات الدولة المصرية للحفاظ على أمنها القومي

أدان حزب الشعب الجمهوري الممارسات الإسرائيلية، ويؤكد أن ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية هو مجزرة جديدة.

وأضاف الحزب: ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة المئات.

وتابع: استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في قصف اسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

وأكد الحزب دعمه الكامل لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينين قسريا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.

وفي هذا الصدد فإن الحزب يؤكد دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري بكل أبعاده.

من جانبه قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة المصرية فى القضية الفلسطينية لم ولن تتوقف، والقضية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والشعب المصرى، والتاريخ خير شاهد على الجهود المبذولة فى القضية، ودور مصر المحورى فى القضية وعدم تصفيتها من خلال التهجير القسرى.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية يؤكد حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى حالة صمت كبيرة من قبل المجتمع الدولى، والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا فى الوقت الذى تتشدق فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات بملف حقوق الإنسان وهى لا تعرف أدنى حقوق الإنسان مع الشعب الفلسطينى.

الاحتلال يستهدف الأبرياء بشكل وحشى

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جيش الاحتلال يستهدف الأبرياء بشكل وحشى وغير أدمى، مؤكدا أن مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين لن ولم تنجح إسرائيل فى الوصول إليه، مشيدا بالجهود المصرية فى القضية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد والجولات والاتصالات والندوات والمؤتمرات لتوصيل صورة للعالم كله بما يحدث على أراضي قطاع غزة، وحشد رأى عام عالمى لعدم تصفية القضية.