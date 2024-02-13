الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قصف مدينة رفح الفلسطينية يعكس جرائم الاحتلال الوحشية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصف مدينة رفح الفلسطينية يعكس مدى وحشية جرائم الاحتلال وخرقه الأعراف الدولية والاعتداء على الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا.

txt

برلماني: قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية يعكس مدى إجرامها

وأوضح "سلطان"، في تصريحات صحفية، أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وممارساتها في رفح الفلسطينية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب أن الدولة المصرية ترفض أي تهجير للشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.

وأشار النائب محمد سلطان إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، ولن تتراجع عن رؤيتها بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.

txt

"إكسترا نيوز" ترصد انطلاق قافلة التحالف الوطنى المتجهة إلى رفح

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب إلى أن ما يحدث يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلام في المنطقة بأسرها، ويؤكد أننا أمام حكومة متطرفة تسعى لجر المنطقة لحروب طويلة الأمد.

وطالب النائب محمد سلطان، المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وارتكابه جرائم تنتهك القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

النائب محمد سلطان قصف رفح قطاع غزة وحشية الإحتلال القانون الدولي

مواد متعلقة

"إفريقية النواب": مصر مقصد واعد لجذب السياحة الإفريقية في السنوات المقبلة

برلمانى: الاحتلال يظهر إجرامه ووحشيته أمام العالم بقصفه لرفح

الحركة الوطنية: الحوار الوطنى حريص على تنفيذ التوصيات مع الحكومة لحلحلة الأزمات وإحداث انفراجة

النائب أحمد نويصر يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع قبل شهر رمضان

قانونية مستقبل وطن: الاستثمار وتوطين الصناعة مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية

"المؤتمر": شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية سيحول المنطقة لصراع دائم

قيادي بمستقبل وطن: مشاركة الحكومة في الحوار الوطني ضمانة لسرعة تنفيذ مخرجات قابلة للتنفيذ

برلمانى: مشاركة الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى تحقق التكامل والإثراء للمخرجات

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟