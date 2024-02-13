برلمانى: قصف مدينة رفح الفلسطينية يعكس جرائم الاحتلال الوحشية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصف مدينة رفح الفلسطينية يعكس مدى وحشية جرائم الاحتلال وخرقه الأعراف الدولية والاعتداء على الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا.

وأوضح "سلطان"، في تصريحات صحفية، أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وممارساتها في رفح الفلسطينية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب أن الدولة المصرية ترفض أي تهجير للشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.

وأشار النائب محمد سلطان إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، ولن تتراجع عن رؤيتها بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب إلى أن ما يحدث يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلام في المنطقة بأسرها، ويؤكد أننا أمام حكومة متطرفة تسعى لجر المنطقة لحروب طويلة الأمد.

وطالب النائب محمد سلطان، المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وارتكابه جرائم تنتهك القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.