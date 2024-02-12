الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الاحتلال يظهر إجرامه ووحشيته أمام العالم بقصفه لرفح

قصف رفح
قصف رفح

أكد د.أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قصف قوات الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية يظهر وحشيتها وحجم مخالفتها للقوانين الدولية وخرقها للأعراف واعتداءها علي الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا تجاه تلك الجرائم، مشيرًا إلى أن قصف المناطق السكنية برفح يرقى إلى جرائم حرب طبقًا لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتطلب محاسبة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحكمة، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة.

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وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مصر حذرت عدة مرات من أن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة سينتج عنه تحول المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع، مشيرًا إلى أن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين لن ينجح رغم أن العالم يقف عاجزًا عن ردع عدوان الاحتلال، وإنقاذ الفلسطينيين من إعمال آلة الحرب الوحشية.

أوضح النائب أيمن محسب، أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرارًا لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948، مؤكدًا أنها دول احتلال وحسب القانون الدولي هم المسئولون مسئولية كاملة عن الأرض المحتلة ويقومون بحصار القطاع برًا وبحرًا وجوًا ولا يلتزمون بأي من الاتفاقيات الدولية.

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أشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية وقيامها بمثل هذه الهجمات يناقض مباشرة كل القوانين الدولية وبنود اتفاقية السلام التى وقعتها مع مصر منذ عقود، مستنكرًا الموقف الدولى تجاه تلك الجرائم قائلًا إن العالم كله يسمع ويرى ولا يمكن للنرجسية الصهيونية أن تنجح في الانتصار على الحق الفلسطيني والعربي المقدس، ويجب تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائمها بحق المدنيين فى قطاع غزة بالكامل.

الدكتور أيمن محسب قصف رفح الفلسطينية القانون الدولي جرائم الاحتلال لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

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