جهاد الحرازين: نتنياهو يحاول إقناع أمريكا أنه ملتزم بحماية المدنيين حال اقتحامه رفح

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك قرارًا إسرائيليًا لدى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وحكومته بأنه لا بد من الدخول لرفح الفلسطينية، مؤكدًا أن نقطة الخلاف بينهم أنها تحتوي على مليون و600 ألف نازح.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سأل نتنياهو: هل لديه خطة لتنفيذ هذه العملية بشرط أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي رد بأن لديه خطة والتزامًا بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن نتنياهو، عندما بدأ الحرب بعد 7 أكتوبر، تسبب في سقوط العديد من الشهداء وتدمير المربعات السكنية، كما أنه أوهم قادة الإدارة الأمريكية أنه يستطيع الدخول لغزة وأنها تستغرق أسبوعين أو شهرًا، واليوم بعد دخولها اليوم 150 لم يحقق شيئًا وواشنطن بدأت تدرك أن الوقت بدأ ينفذ ولذا أصر بايدن على الاستفسار على وجود خطة وجدول زمني.

نتنياهو يفكر في خلق ممرات لإخراج النازحين

وتابع، أن نتنياهو يفكر في خلق ممرات لإخراج النازحين من القطاع لمنطقة خان يونس، وبحر غزة وهذا يتوافق مع خطة وزير الدفاع الإسرائيلي، ولذا دعا وكالات الأمم المتحدة لإقامة خيام للنازحين، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول أن يقول إنه ملتزم وحين التنفيذ يقول إن هناك ضحايا وقعت وأن المقاومة استخدمت المدنيين كضحايا بشرية.