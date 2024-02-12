الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: الإحباط يُسيطر على "بايدن".. و"نتنياهو" يتجاهل النصائح الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

يشعر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإحباط المتزايد بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأخبر “بايدن” مستشاريه وآخرين أن “نتنياهو” يتجاهل نصائحه ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، وفقً تصريحات أدلى بها مطلعين على الأمر لـ"سي إن إن".

وتابع التقرير: "حتى الآن، لم يصل بايدن إلى حد انتقاد نتنياهو بشكل علني بشكل مباشر، لكنه أصبح ينتقد بشكل متزايد التكتيكات الإسرائيلية، حيث قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الحملة في غزة "تجاوزت الحدود".

وكان بايدن أكثر استعدادًا للتعبير عن أرائه بشكل صريح بشأن نتنياهو، بما في ذلك غضبه العميق من عدم متابعة نتنياهو للتوصيات الأمريكية بخفض تكثيف التكتيكات العسكرية في غزة.

التوغل في رفح يُثير توترًا  

وتصاعد التوتر بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة بسبب استعدادات إسرائيل لتوغل بري في رفح، حيث فر إليها آلاف وآلاف الفلسطينيين خلال الحرب.

وكان المسؤولون الأمريكيون مباشرين في محادثاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين بأن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص موجودين حاليًا في رفح "ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

وتشكك إدارة بايدن بشدة فيما إذا كان توجيه نتنياهو للجيش الإسرائيلي بشأن "إجلاء السكان" من رفح قبل دخول القوات الإسرائيلية ممكنًا ولو من بعيد.

وقال المسؤول: "لقد أوضحنا تمامًا أن العملية في ظل الظروف الحالية ليست شيئًا يمكن أن نتصوره".

الرئيس الامريكي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الأزمة الإنسانية غزة

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