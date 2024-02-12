النائب أحمد نويصر يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع قبل شهر رمضان

قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لزيادة معارض أهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية، خطوة هامة لتوفير السلع ومواجهة غلاء الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

شهر رمضان من كل عام يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية

وأوضح "نويصر"، في تصريحات صحفية له، أن شهر رمضان من كل عام، يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عددا كبيرا من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تسببت في نقص بعض السلع وغلاء الأسعار وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وطالب بضرورة زيادة كميات السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مخفضة من خلال معارض ومنافذ أهلا رمضان.

ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار

وشدد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بالتعاون مع الحكومة للتصدى لأي محاولات لرفع الأسعار واحتكار السلع.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن شهر رمضان المبارك هو شهر التراحم والتكافل، وأن الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل مساعدة بعضهم البعض في ظل هذه الظروف.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح معارض اهلا رمضان وأكد أنه سيفتتح فروع للمعرض بالمحافظات وسوف تفتح ابوابها امام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، وانه سيتم انشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد ادني بالاضافة الي الشوادر والسيارات المتنقلة ولمن من يريد من اصحاب منافذ جمعيتي، لافتا إلى انه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في انشاء معارض اهلا رمضان والشوادر ايضا، واشار الى ان السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه سوف تشارك فى معارض اهلا رمضان وبركن خاص.