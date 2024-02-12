الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد نويصر يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع قبل شهر رمضان

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لزيادة معارض أهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية، خطوة هامة لتوفير السلع ومواجهة غلاء الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 شهر رمضان من كل عام يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية

وأوضح "نويصر"، في تصريحات صحفية له، أن شهر رمضان من كل عام، يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عددا كبيرا من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تسببت في نقص بعض السلع وغلاء الأسعار وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.

txt

الحركة الوطنية: معارض أهل رمضان تخفف العبء على محدودي الدخل

وأكد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وطالب بضرورة زيادة كميات السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مخفضة من خلال معارض ومنافذ أهلا رمضان.

 ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار

وشدد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بالتعاون مع الحكومة للتصدى لأي محاولات لرفع الأسعار واحتكار السلع.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن شهر رمضان المبارك هو شهر التراحم والتكافل، وأن الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل مساعدة بعضهم البعض في ظل هذه الظروف.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح  معارض اهلا رمضان وأكد أنه سيفتتح فروع للمعرض بالمحافظات وسوف تفتح ابوابها امام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، وانه  سيتم انشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد ادني بالاضافة الي الشوادر والسيارات المتنقلة ولمن  من يريد من اصحاب منافذ جمعيتي، لافتا إلى  انه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في انشاء معارض اهلا رمضان والشوادر ايضا، واشار الى ان السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه سوف تشارك فى معارض اهلا رمضان وبركن خاص.

النائب أحمد سعد نويصر معارض اهلا رمضان المحافظات ارتفاع الأسعار شهر رمضان

مواد متعلقة

قانونية مستقبل وطن: الاستثمار وتوطين الصناعة مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية

"المؤتمر": شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية سيحول المنطقة لصراع دائم

قيادي بمستقبل وطن: مشاركة الحكومة في الحوار الوطني ضمانة لسرعة تنفيذ مخرجات قابلة للتنفيذ

برلمانى: مشاركة الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى تحقق التكامل والإثراء للمخرجات

عضو بالشيوخ: الحوار الوطنى حريص على تحويل توصياته لإجراءات على أرض الواقع

حزب المؤتمر: الحوار الوطنى لديه القدرة لإيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة

النائب أحمد صبور يثمن مشاركة الحكومة فى الحوار الاقتصادى

على مهران: عودة جلسات الحوار الوطنى خطوة إيجابية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية

الأكثر قراءة

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

محاولات إسرائيلية لاسترضاء مصر.. ماذا حدث بعد العملية العسكرية فى رفح؟

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء فرد شرطة على هاتف سيدة بالقطامية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

مخاطر تناول العدس.. وكيف تضيفه إلى نظامك الغذائى بأمان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال