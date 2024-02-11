حزب المؤتمر: الحوار الوطنى لديه القدرة لإيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطني ومجلس الأمناء قادران على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعزز من رفاهية المواطن المصري.

ضمانة لمستقبل أفضل

وأضاف حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه العملية الديمقراطية بمثابة ضمانة أساسية لمستقبل أفضل لمصر، حيث يتشارك كل أطياف المجتمع وخبرائه في تقديم رؤاهم ومقترحاتهم لما يمر بالبلاد من تحديات في مختلف المجالات.

وأكد الحزب أن تركيز مجلس أمناء الحوار الوطني على الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة الأزمة الاقتصادية خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

جدية الحوار الوطنى

وأوضح حزب المؤتمر أن توجيه الدعوة للحكومة في كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، تأكيد على جدية الحوار الوطني لإيجاد حلول واقعية وفعالة للأزمات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية.

وأشار إلى أن عودة جلسات الحوار الوطني تستهدف إتاحة الفرصة للقوى السياسية لممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذي يصب في مصلحة الوطن.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، وهو بمثابة استجابة من مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة القضايا الاقتصادية بشكل أكبر وأكثر عمقا ودقة.