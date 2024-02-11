الجيل: اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطنى بالملف الاقتصادى فرصة سانحة للتغلب على التحديات

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذى أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني ودعا فيه بأن تكون جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة، تحضرها الحكومة، والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للوصول إلى أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة، موافقة حزبه على قرار مجلس الأمناء باستمرار مناقشة قضايا المحور السياسى والمجتمعى التى لم تناقش فى المرحلة الأولى من الحوار وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، مثمنًا ومشيدًا بقرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

كما أشاد رئيس حزب الجيل باهتمام الرئيس السيسى بالحوار الوطنى وحرصه على تهيئة كل الأوضاع التى تمكن الحوار الوطنى من تحقيق كل الأهداف التى من أجلها دعا إليه الرئيس ومنها تكليف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والسادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهو ما جعل مجلس أمناء، يدعوها لحضور الجلسات التى خصصها لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية، مشددًا على أن حضور الوزراء تلك الجلسات المتخصصة يساعد على الوصول لحلول قصيرة ومتوسطة الأجل تمكنا من التغلب على الأزمة الاقتصادية.

وأضاف الشهابي أن استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ستخلق أجواء إيجابية مشجعة عند مناقشات القضايا والمشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الثانية، مشيرًا إلى تلك اللجنة التى شكلها مجلس الأمناء برئاسة ضياء رشوان، للتنسيق مع الحكومة والتعاون مع مجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، لتنفيذ مخرجات الحوار التى أحالها الرئيس للحكومة لتنفيذها.

وتعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (5) لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ (50) مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر.

وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإدارة المحلية، الشئون الصحية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية.

كما تناقش للجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، هشام الشعيني، أحمد قورة، محمد مصطفى كمال.