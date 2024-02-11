المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة بمشاركة واسعة

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن بدء المرحلة الثانية من الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها ستشمل جلسات عامة وخاصة ومغلقة حسب طبيعة الموضوعات المطروحة.

وأشاد فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من الحوار، موضحا أن مجلس أمناء الحوار شكل لجنة للتنسيق مع الحكومة ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد فوزي أن الحوار الوطني لا يزال مفتوحا لمناقشة كافة القضايا التي تهم المجتمع المصري، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مضيفا أن الرئيس السيسي أبدى ترحيبه وتفاعله مع مخرجات الحوار وأحالها للحكومة بسرعة لوضع خطة لتنفيذها.

وقال فوزي إن الحوار الوطني أثبت نجاحه كمنصة للتواصل والتفاهم بين كل فئات وقوى المجتمع المصري، مبينا أن هناك رغبة متزايدة من الأحزاب والحركات السياسية للانضمام إلى الحوار، وهو ما يعكس التوجه نحو توسيع المشاركة السياسية في الفترة القادمة، مع مراعاة الكفاءة والاختصاص في المجالات المختلفة.