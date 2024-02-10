الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصدر أمنى: الكيان الصهيونى يزيد من توتر المنطقة بتهديد اجتياح رفح

رفح
رفح

تحدث اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، عن الأوضاع الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية بالتدخل في رفح.

وقال العمدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء"، عبر شاشة سي بي سي، إن المنطقة تشهد انفجارًا في الصراعات وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني يلعب دورًا سلبيًا في تصعيد التوتر وإشعال النار.

وأضاف العمدة أن إسرائيل ترتكب أفعالًا متهورة وتهدد بالتدخل في رفح، ما يعرض المنطقة لخطر كبير، ويتطلب من الجميع التكاتف والتوحد والوعي بما يحدث، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري وحدوده هي خطوط حمراء لا يمكن التهاون بها، وأن موقف مصر ثابت وقوي في مواجهة أي تحديات.

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