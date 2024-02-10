السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطنى يستأنف اجتماعاته لبحث المحور الاقتصادى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته اليوم السبت، بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

مناقشة القضايا الاقتصادية 

ويبحث الاجتماع سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والتي ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية.

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مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع لوضع أجندة المحور الاقتصادى

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برلمانى: تفعيل مخرجات الحوار الوطنى يعكس دعم القيادة السياسية وجديتها

الحوار الاقتصادي

ويناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي، على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية.

الحوار الوطنى الطريق نحو الجمهورية الجديدة مساحات مشتركة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني السبت

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