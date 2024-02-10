مجلس أمناء الحوار الوطنى يستأنف اجتماعاته لبحث المحور الاقتصادى

استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته اليوم السبت، بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

مناقشة القضايا الاقتصادية

ويبحث الاجتماع سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والتي ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية.

الحوار الاقتصادي

ويناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي، على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية.