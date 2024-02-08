الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تفعيل مخرجات الحوار الوطنى يعكس دعم القيادة السياسية وجديتها

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لمختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية، موضحًا أن توجيهات رئيس الحكومة تتضمن تنفيذ التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

وقال "محسب"، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني، والتفاعل بإيجابية وجدية مع مخرجاته، من أجل المساهمة في حل المشكلات والقضايا المُلحة التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، وحرص الدولة على تعميق المناقشات في هذا القطاع لتصبح أكثر تخصصية وشمولًا.

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النائب أيمن محسب: مصر تمتلك فرصا قوية لتخطي التحديات الاقتصادية الراهنة بتشجيع الاستثمار

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أيمن محسب: الحوار الوطنى أعاد الحراك السياسى والتآلف دعمًا للوطن

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشات المحور الاقتصادي ستتم وفقًا لعدد من المحددات أهمها أن قضايا الاقتصاد مترابطة، ويجب مناقشتها بشكل شامل وليس جزئيًا، من أجل الوصول إلى استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، التي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطني نجح في أن يتحول إلى منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن أتاحت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

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