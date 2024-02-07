"المصريين الأحرار": قرارات الحماية الاجتماعية تعكس شعور الرئيس بحال المواطنين

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجمل قراراته الأخيرة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة.

وقال الحزب في بيان له، إن قرارات السيد الرئيس، اليوم، عكست مدى حرصه الشديد على توفير غطاء وحماية مجتمعية لمجابهة الأزمة الاقتصادية، التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.



وأكد الحزب، أن وقت القرارات فاصلا حيث جاءت استباقية لحلول شهر رمضان المبارك، مما يعكس شعور الرئيس بحال المواطنين ويرنو دوما؛ للتخفيف عن كاهل البسطاء في ظل تحديات غير عادية.

ووجه رئيسا وأعضاء التحية والتقدير إلى الرئيس القائد والأب لكل مصرى ومصرية الذى يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا لاتخاذ القرارات المناسبة في توقيت فاصل، وتؤكد أن القيادة السياسية لا تؤول جهدا للعمل من أجل الشعب والوطن.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

زيادة الأجور

جاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.