"المصريين الأحرار" يهنئ مدير أمن البحيرة بمناسبة عيد الشرطة

هنأت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة، القيادات الأمنية للمحافظة مدير الأمن والجهات المعنية وأرسلت باقات الورود احتفالًا بذكرى عيد الشرطة.

حيث بعث أحمد حمودة، عضو الهيئة العليا وأمين المحافظة، التهنئة والورد إلى اللواء محمود هويدى، مساعد وزير الداخلية "مدير أمن البحيرة" والقيادات الشرطية والأمنية بالمحافظة.

كما زار ياسر خاطر، عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بمركز بدر، قسم شرطة المركز والمرور ويرافقه وفد ضم: "عبدالفتاح بكر، وصبري عبدالشافي، وياسر محمود، وأمينة صائمة وعلى يوسف".

ونقل وفد الحزب تهنئة رئيس الحزب الدكتور عصام خليل والأمانة المركزية وقيادات الحزب إلي الضباط والجنود وقاموا بتقديم شهادات التقدير لقيادات الشرطة على جهودهم المبذولة في خدمة الوطن.