6 فبراير.. انطلاق المسابقة النهائية لـ"قادة الهندسة" بحضور عدد من الوزراء

تطلق مؤسسة شباب القادة الحفل الختامي والمسابقة النهائية لبرنامج قادة الهندسة "The Learning Experts"، الثلاثاء الموافق 6 فبرابر المقبل، بأحد فنادق التجمع الخامس، بالشراكة مع إحدى شركات الهندسة المتخصصة فى مجال العقارات.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن برنامج قادة الهندسة Learning Expert، يعد فرصة لطلاب الكليات الهندسية لتدريبهم على الكثير من المهارات التي تؤهلهم للانتقال الى سوق العمل، ودعم أفكارهم وتنفيذها.

وسيكون الحفل بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عاصم عبدالحميد الجزار وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، أن برنامج قادة الهندسة هو برنامج مصمم لدعم الأفكار المختلفة والمميزة لطلاب كلية الهندسة في الأقسام: المعمارية والميكانيكية والمدنية والهندسة الكهربائية، ويهدف البرنامج إلى محاكاة حياة ما بعد التخرج لطلبة الكليات الهندسية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها لإيجاد حلول للدراسات الميدانية المطروحة.

وأضافت أن هذا الحفل يأتي ختامًا للدورة الثانية من البرنامج، بعدما تقدم للمسابقة 33 فريق بعدد تجاوز 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الهندسة بالجامعات المصرية وتأهل للمرحلة النهائية 6 فرق والذين حصلوا على تدريبات مختلفة واجتازوا العديد من مراحل التصفيات.

وأشارت إلى أن لجنة التحكيم تتشكل من عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام من مختلف كليات الهندسة والتي ستقيّم مشروعات الطلاب، حيث ستحصل الفرق الفائزة على جائزة مادية بالإضافة إلى تدريب مدعوم من كبرى شركات الهندسة.

يذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية. وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا.