مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأوضح فتحي أن المشاركة الإيجابية للشعب المصري بكثافة فى هذه الانتخابات يعكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التى تمر بها مصر، في ظل ما يوجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

ودعا مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني الشباب إلى ضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن مشاركتهم تؤثر بشكل كبير فى حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنه دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع القضايا التي تهم الوطن.

وانطلق صباح اليوم ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي (10-11-12) ديسمبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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