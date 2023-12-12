الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: لكل مرشح بانتخابات الرئاسة ظهير شعبى يعمل على دعمه

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن لكل مرشح من الـ4 مرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، ظهيرًا شعبيًا يعمل على دعمه.

وأوضح خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الثلاثاء، أنه على مدار اليومين الماضيين، ظهر نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، من خلال الإقبال الهائل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا عظمة المشهد الانتخابي، وذلك نتيجة الجهد المبذول من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأحزاب الأخرى أيضًا، والمجلس القومي للمرأة، والوزارات المعنية بالتضامن الاجتماعي، وغيرها من الوزرات التي استطاعت نشر الوعي الحقيقي دون التوجيه لشخص بعينه.

ولفت مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن التعددية الحزبية، عملت على مخاطبة المواطنين، للتمسك بحقوقهم الدستورية، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ وصلت نسبة التصويت إلى 45%.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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