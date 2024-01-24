الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"المؤتمر": كلمة السيسي أمس رسالة للعالم بقدرة مصر على صنع المستحيل

المهندس علاء والي
المهندس علاء والي

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مشروع الصبة الخرسانية الرابعة لمشروع الضبعة النووية، رسالة للعالم بقدرة مصر على صنع المستحيل وتحقيق التقدم والتنمية.

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وأوضح  المهندس علاء والي، في تصريحات صحفية له، أن مشروع وضع الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية مسار جديد في توطيد العلاقات المصرية الروسية.

مشروع الضبعة النووية مستقبل الأجيال القادمة

وأكد أن مشروع الضبعة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية هو مستقبل الأجيال القادمة، علاوة على مساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية.

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وأشار إلى أن مشروع الضبعة النووية سيسهم في تزفير الطاقة الكهربائية في مصر لعشرات السنين القادمة ما يسمح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا مما يحقق طفرة هائلة في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مشروع الضبعة النووية كان حلم الرئيس السيسي الذي يتم تنفيذه حاليا وسيدخل حيز التشغيل قريبا، والذي يستهدف تأمين حاجات مصر، علاوة على أنه سيكون على أعلى درجات الأمان وبأحدث تكنولوجيا مستخدمة في المفاعلات النووية بالعالم.

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صحف القاهرة تبرز بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى

 وكان  الرئيس السيسي قد أكد في كلمته خلال بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، أن إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر يعد حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا، مما يعد ذاكرة هذه الأمة شاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم؛ حيث يعد امتلاك محطات نووية سلمية حلم طالما راود جموع المصريين، لافتًا أن امتلاك محطات نووية سلمية يؤكد تصميم الشعب المصري على المضي قدما في مسار التنمية والبناء و صياغة مستقبل مشرق فإن هذا الحدث العظيم يمثل صفحة مضيئة في تاريخ مصر.

المرحلة الرابعة من مشروع الضبعة النووية الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة الضبعة المهندس علاء والي حزب المؤتمر

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