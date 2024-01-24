قيادى بمصر أكتوبر: المصريون يقدرون الجهود الأمنية الكبيرة التى يتفانى بها أبطال الشرطة

وجه عبدالجواد عبدالغني أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وزارة الداخلية جنودا وضباطا بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وقال عبدالجواد، خلال تصريحات صحفية، إن المصريين يقدرون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى بها أبطال الشرطة المصرية في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن، لافتا إلى أن حالة الاستقرار والأمان التي نعيشها اليوم هي نتاج تضحيات وبطولات وتضحيات لرجال الشرطة والجيش الذين تصدت بأرواحهم لاستعادة الدولة المصرية والتصدي لمحاولات العنف، ونشر الفوضى من جانب الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن اليوم هو ذكرى عيد الشرطة المصرية التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية من أجل هذا الوطن، داعيا المولى وجل أن يحفظ هذا الوطن، وأن ينعم عليها بدوام الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن عبدالجواد عبدالغني، أن مصر لن تنسى شهداءها من رجالات الشرطة والقوات المسلحة، الذين تصدوا للإرهاب بأجسادهم الباسلة، دفاعًا عن الشعب المصري واستطاعوا أن يصلوا بمصر إلى بر الأمان.