برلمانية: دعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى خاص بالاقتصاد "انطلاقة جديدة"

ثمّنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية، بمناسبة العيد الـ٧٢ للشرطة.

وأكدت النائبة، في بيان لها اليوم أهمية القضايا والملفات التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "إن الكلمة جاءت واضحة وصريحة وحملت رسائل تأكيد للعالم بأن مصر قيادة وحكومة وشعبًا قادرون على مواجهة التحديات والصعاب ويدركون جيدًا حجم التحديات التي تشهدها المنطقة بالكامل، ولكن المصريين لديهم إصرار على استكمال الإنجازات والمشروعات والعبور بالوطن نحو الأمان، مشيرة إلى أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، تؤكد على أهمية هذا الملف من قِبل القيادة السياسية، ويمثل انطلاقة جديدة تحدد مسار التنمية فى المستقبل للمصريين، واصفة كلمة الرئيس بالتاريخية".

وتقدمت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بخالص التهاني القلبية لشباب مصر العظماء بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير، التي قادوها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب، بسبل العيش الكريم، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيه بمساندة قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر طريقها نحو البناء والمستقبل والعبور إلى الجمهورية الجديدة.



وقالت في تهنئتها: "يطيب لي أن أتقـدم باسمـي واسم أهالي وأبناء محافظة أسوان العريقة، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الزكية فداءً لكى تنعم مصر بالسلام والأمن والاستقرار، كما هنأت الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة الباسلة الـ72.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن حرص المصريين والقيادة السياسية الرشيدة على الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم النماذج البطولية من كل عام، حمل العديد من الرسائل، أهمها أن المصريين لن ينسوا كل من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

ووجهت النائبة نيفين حمدي، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات الشهداء الأبطال اللاتي قدمن عن طيب خاطر أبناءهن الأبطال فداء لمصر وشعبها، قائلة: "لولا تضحياتكم ما وصلنا إلى بر الأمان والسلامة وبدأنا ننعم بما قدمتنه من تضحيات، ونحن في طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة".