الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب سليمان وهدان عن قرارات السيسي: أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ مصر

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أشاد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه،  15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن هذه الحزمة الاجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر لدعم المواطنين البسطاء في ظل هذه الأزمة العالمية، موجها الشكر للرئيس السيسي على تلك القرارات والتي شملت أيضا 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

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وأوضح أن الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش وهذا ما يحسب للرئيس في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم جمع، موضحا أن حزمة القرارات التي أعلنها السيسي تؤكد إحساسه بما يشعر به المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجه الشكر للرئيس على هذه القرارات التى أثلجت قلوبنا.

وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس السيسي يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، لافتا إلى أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس إنحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه.

وأوضح أن الدولة تشعر بما يشعر به المواطن البسيط الذي دائما ما كان على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر في حرص الرئيس السيسى على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

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