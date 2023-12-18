النائب سليمان وهدان يهنئ الرئيس السيسى: مشاركة تاريخية وغير مسبوقة

توجه النائب سليمان وهدان ، نائب رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة ولاية جديدة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري قال كلمته في هذه الانتخابات، واختار من يراه قادرًا على قيادة مصر خلال المرحلة الراهنة والتى تواجه مصر فيها عددًا كبيرًا من التحديات داخلية وخارجية، والتى تهدد أمن واستقرار مصر.

كما توجه "وهدان"، إلى الشعب المصري بالتحية والتقدير على مشاركته المشرفة في العملية الانتخابية والتى أبهرت العالم، خاصة في مشهد الاصطفاف أمام صناديق الاقتراع، ليحقق نسبة مشاركة تاريخية لم تتحقق في أى انتخابات سابقة من جميع الفئات والأطياف، فالجميع اصطف وتلاحم خلف الدوة المصرية، مما يعكس وعي هذا الشعب وانتماءه لهذا الوطن، وحسن تقديره للمواقف التى تتطلب التوحد في مواجهة أي مخاطر تهدد أمن الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي حقق إنجازات لا حصر لها على مدار السنوات الماضية، ولا يمكن أن ينكرها أى شخص، لذلك أتوقع أن يواصل تنفيذ رؤية تنمية مصر 2030، ومن ثم مواصلة مسيرة البناء والتعمير في جميع القطاعات، حتى نتمكن من العبور إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف، أن الرئيس السيسي يواجه تحدي ضخم خلال الفترة القادمة، وهو التصدي لمخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء، والذي تقوم به إسرائيل في الوقت الراهن، مطالبًا الشعب المصري بالتوحد خلف القيادة السياسية في مواجهة هذه الخطر الذي يهدد أمن مصر واستقرارها.