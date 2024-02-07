تنتصر للعدالة الاجتماعية.. نائب يثمن "حزمة إجراءات" التخفيف عن المواطنين

ثمّن أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الأمين العام للحزب قرارات الرئيس السيسي بشأن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٦ آلاف جنيه، مؤكدا " أن الرئيس يضع فى أولوياته المواطن المصري واتخاذ قرارات لعلمه بمدى معاناة المواطنين مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتأثر مصر بها نتيجة الأحداث العالمية.

قال مهني في بيان إن الحكومة تحاول أن تبذل جميع الجهود وحماية الأسر البسيطة من تداعيات الأزمة الطاحنة، وموجة غلاء الأسعار أثار الأزمات العالمية والتي ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، لافتًا إلى أن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.

أشار عضو مجلس النواب إلى أنها ليست المرة الأولى التى يوجه الرئيس فيها بزيادة الأجور فالقيادة السياسية لا تتوان لحظة على دعم المواطن البسيط وحرصها على حماية الأسر المصرية من تأثير التداعيات الاقتصادية على تماسكها وصلابتها، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس دائما تنتصر للعدالة الاجتماعية وتحقيق مستوى كاف من الأمان لكافه الفئات بالمجتمع.