الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحرية المصرى: قرارات محكمة العدل وثقت جرائم إسرائيل فى غزة

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

ثمّن حزب الحرية المصري، قرارات محكمة العدل الدولية التي اتخذتها اليوم ضد إسرائيل، خاصة أنها أمرت باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وإقرارها بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

كما قال الحزب، إنه يأمل في المزيد من القرارات الحاسمة من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدًا أن قرارات المحكمة الدولية اليوم أكدت على جرائم إسرائيل بالقطاع وضرورة وقفها.

 

txt

"الحرية المصرى" يدين المزايدات الإسرائيلية ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية

txt

"الحرية المصرى": احتفال الرئيس السيسى بالكاتدرائية يعطى رسالة للعالم بأننا نسيج وطنى واحد


وأكد الحزب في بيانه، أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية،  وأنه على  إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.


كما أكد الحزب في بيانه، على ضرورة تنفيذ ما أقرت به المحكمة بإلزام إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، ومنع التدمير في قطاع غزة.

وتابع الحزب، أن على جميع الدول في العالم أن تقف موقفًا حاسمًا وإنسانيًا تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة حل الأزمة والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية في حماية المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.

الحرية المصري محكمة العدل إسرائيل الإبادة الجماعية الفلسطينيين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة