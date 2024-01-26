الحرية المصرى: قرارات محكمة العدل وثقت جرائم إسرائيل فى غزة

ثمّن حزب الحرية المصري، قرارات محكمة العدل الدولية التي اتخذتها اليوم ضد إسرائيل، خاصة أنها أمرت باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وإقرارها بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

كما قال الحزب، إنه يأمل في المزيد من القرارات الحاسمة من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدًا أن قرارات المحكمة الدولية اليوم أكدت على جرائم إسرائيل بالقطاع وضرورة وقفها.



وأكد الحزب في بيانه، أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وأنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.



كما أكد الحزب في بيانه، على ضرورة تنفيذ ما أقرت به المحكمة بإلزام إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، ومنع التدمير في قطاع غزة.

وتابع الحزب، أن على جميع الدول في العالم أن تقف موقفًا حاسمًا وإنسانيًا تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة حل الأزمة والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية في حماية المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.