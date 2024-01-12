الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري" يدين المزايدات الإسرائيلية ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أدان حزب الحرية المصري، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، ومحاولاتهم لإقحام اسم مصر، في محاولة لنفي الاتهامات الموجهة للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم.

وأكد الحزب في بيان له، أن مصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة في 7 اكتوبر، وأن السيادة على معبر رفح هي فقط من الجانب المصري.

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وتابع: " كيف تتنصل اسرائيل من جرائمها الموثقة بالصوت والصورة أمام العالم بأكمله من قتل الاطفال والنساء والشيوخ وقصف المستشفيات والمدارس والمساكن، والقضاء على جميع ملامح غزة بالحرب والدمار، ومع كل هذا تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح وكان هذا من خلال تصريحات رسمية امام العالم أجمع في بداية الازمة، وبعد أن وافقوا بعد الضغط المصري تم تعطيل ادخال المساعدات بحجة فحص جميع الشاحنات التي تدخل غزة وكانت تتعمد عرقلة وإطالة مدة الفحص، وفي النهاية تتحدث عن مصر وهي التي لم تتأخر لحظة ولا تدخر جهدا لتوفير اكبر قد ممكن من المساعدات، أين ذهبت حمرة الخجل إذا"

الحرية المصري الدفاع الإسرائيلي العدل الدولية الإبادة الجماعية المساعدات الصحة

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