الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

نواب "الحرية المصرى" يهنئون الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

نواب الحرية المصري
نواب الحرية المصري

شارك أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، احتفالات الإخوة الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح، وذلك بتقديم التهنئة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية فى المحافظات.

وقامت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، بحضور قداس عيد الميلاد المجيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما قامت بتقديم التنهئة بزيارة عدد من الكنائس فى ميت غمر بالدقهلية، وكذلك تقديم التهنئة فى الكنيسة المعلقة مصر القديمة.

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"الحرية المصرى": احتفال الرئيس السيسى بالكاتدرائية يعطى رسالة للعالم بأننا نسيج وطنى واحد

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"الحرية المصرى" مهنئًا بعيد الميلاد: الشعب المصرى سيظل نسيجًا واحدًا

كما قام النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، يرافقه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد  بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك  بمطرانية بنها والكنيسة الإنجيلية ومطرانية شبين القناطر وشبرا الخيمة.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبوزعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

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الهيئة البرلمانية الحرية المصري القيادات التنفيذية الدكتورة جيهان البيومي عيد الميلاد المجيد

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