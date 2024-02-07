الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: قرارات السيسى توسّع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين

أيمن محسب
أيمن محسب

ثمن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، القرارات التي أصدرها الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين التي تتضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقال محسب، إن توجيه الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

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وأكد عضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس تاريخية وإنسانية تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتسهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن القيادة السياسية دائمًا تشعر بالمواطنين وتبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، موجهًا الشكر للرئيس السيسي وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية.

الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطنى حزمة اجتماعية الأعباء المعيشية

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