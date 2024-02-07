الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب: توجيهات السيسي بزيادة الأجور انتصار جديد للبسطاء

أحمد عبد الجواد
أحمد عبد الجواد

أكد أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه انعكاس مهم لأولوياته الدائمة في الانتصار للمواطن البسيط، ودعم الشرائح متوسطة وقليلة الدخل في الصمود أمام غلاء المعيشة الناتجة عن التداعيات العالمية الراهنة، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200 جنيه ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ 1 مارس.

وأشار عبدالجواد إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وأخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض راعى كافة الفئات المهنية بالمجتمع وخاطب مختلف الشرائح.

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أحمد عبد الجواد: مصر تواصل اتصالاتها لوقف إطلاق النيران في غزة

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مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسى تؤكد مدى انحيازه للمواطن البسيط

أوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس بـ15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة»، ترجمة مهمة لحرصه الدائم على مراعاة محدودي الدخل، وتخفيف العبء عن كاهلهم لتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة، موضحًا أن هذه القرارات تعمل على إحداث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي.

النائب أحمد عبد الجواد مستقبل وطن السيسي الصمود غلاء المعيشة

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