مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسى تؤكد مدى انحيازه للمواطن البسيط

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، تؤكد مدى انحيازه للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن القرارات أعطت حالة من التفاؤل لدى المصريين في ظل الظروف الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القرارات الرئاسية جسدت العلاقة بين الرئيس السيسي وشعبه، لافتًا إلى أنه رغم الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية والأزمة الدولارية، هذه القرارات تكلف الدولة كثيرًا.

وتابع، أن أهم بنود القرارات زيادة المعاشات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، حريص على زيادة هذه الفئات باستمرار في ظل الظروف المعيشية الحالية.

موقف العاملين بالقطاع الخاص

وعن موقف العاملين في القطاع الخاص، قال إن هذه عملية صعبة في الظروف والتحديات الحالية، إلا أن هذا الأمر سيكون محل عناية وزيادة العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لرؤية كل التابعين للقطاع الخاص.