الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم مصيلحى: قرارات الرئيس السيسى انتصار للعدالة الاجتماعية وحماية للأسر البسيطة

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

أشاد كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، بـقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٦ آلاف جنيه، قائلًا: الرئيس دائمًا يثبت قربه لجميع المصريين وأنه على معرفة بواقع المجتمع المصري ومدى معاناة المواطنين مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد مصيلحي، في بيانه، أن الرئيس السيسي حريص على دعم ومساندة الجميع، مشيدًا بشمول القرارات لجميع الفئات بدءًا من الموظفين والمعاشات والأطباء والكادر العلمي والمعلمين، لتظلل تلك الحزمة على الجميع ليستطيعوا مواكبة تداعيات الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بالدولة المصرية.

وقال إن القيادة السياسية لا تتوانى لحظة في دعم المواطن البسيط وحرصها على حماية الأسر المصرية من تأثير التداعيات الاقتصادية على تماسكها وصلابتها، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس دائمًا تنتصر للعدالة الاجتماعية وتحقيق مستوى كافٍ من الأمان لكافة الفئات بالمجتمع.

وأوضح أن الحكومة تحاول أن تبذل الجهود كافة للحفاظ على العطاء الاجتماعي الذي يحمي الأسر البسيطة من تداعيات الأزمة الطاحنة، وموجة غلاء الأسعار التي جعلت العديد من الأهالي غير قادرين على سد احتياجات المعيشة لا سيما الأساسية.

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