وكيل "تضامن الإسكندرية" يثمن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات

قال السيد علي مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشعر بالمواطن المصري، وخاصة البسطاء والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن قرار زيادة المرتبات للموظفين، والمعاشات وتكافل وكرامة، هو خبر أسعد الملايين، لما يقدمه الرئيس دائمًا للمصريين.

وأضاف في تصريحات لـ" الدستور"، أن محافظة الإسكندرية تضم 116 ألف مواطن يحصل على معاش تكافل وكرامة، حيث من الأسر المعيلة الأكثر احتياجًا، وابنائنا من ذوي الهمم والمسنين أيضًا لمساندتهم في الحياة، وذلك وفق كافة الإجراءات والبحوث الاجتماعية التي تتم لانتقاء ما يستحق الحصول على المعاش.

وأكد أن من وزارة التضامن بكافة العاملين بها، هم أكثر ما يشعرون بواقع هذه الزيادة على المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، حيث أن هناك فرحة عارمة تدخل جميع منازل أسر أصحاب المعاشات بقرارات الرئيس السيسي، وهو ما ينعكس على العاملين بالتضامن أثناء إجراء البحوث أو استخراج الاوراق المطلوبة، وكيف يكون لتلك الزيادة أثرا كبيرًا على حياة تلك الأسر.



وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.