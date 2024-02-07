اتحاد العمال بعد قرارات الرئيس: "الناس الأقل دخلًا الشغل الشاغل للدولة"

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الناس الأقل دخلًا هي الشغل الشاغل للدولة وتم تحريك الحد الأدني للأجور أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي اليوم تشمل العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القطاع الخاص سيتم الاجتماع معهم وتحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن العلاوات الـ 10% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين 15% من الأجر الأساسي.

وتابع، أن الحافز الإضافي لرفع مستوى المرتبات قدره 500 جنيه للدرجة السادسة وكل درجة زيادة تصل 50 جنيهًا حتى يصل إلى 900 جنيه، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات تضم علاوة 15% وتكافل وكرامة أجرهم 15%، كما أن الإعفاء الضريبي تم رفع الحد الأدنى من 45 ألفًا وحتى 60 ألفًا.

القطاع الخاص

وأشار إلى أن القطاع الخاص مختلف بعض الشيء؛ لأن بعض رجال الأعمال تضرروا في الفترة الماضية نتيجة الدولار وسيحدث مناقشات لنصل لصيغة مرضية لكل الأطراف، مع مراعاة ظروف المواطنين.