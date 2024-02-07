الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد العمال بعد قرارات الرئيس: "الناس الأقل دخلًا الشغل الشاغل للدولة"

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الناس الأقل دخلًا هي الشغل الشاغل للدولة وتم تحريك الحد الأدني للأجور أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي اليوم تشمل العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القطاع الخاص سيتم الاجتماع معهم وتحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن العلاوات الـ 10% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين 15% من الأجر الأساسي.

وتابع، أن الحافز الإضافي لرفع مستوى المرتبات قدره 500 جنيه للدرجة السادسة وكل درجة زيادة تصل 50 جنيهًا حتى يصل إلى 900 جنيه، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات تضم علاوة 15% وتكافل وكرامة أجرهم 15%، كما أن الإعفاء الضريبي تم رفع الحد الأدنى من 45 ألفًا وحتى 60 ألفًا.

القطاع الخاص

وأشار إلى أن القطاع الخاص مختلف بعض الشيء؛ لأن بعض رجال الأعمال تضرروا في الفترة الماضية نتيجة الدولار وسيحدث مناقشات لنصل لصيغة مرضية لكل الأطراف، مع مراعاة ظروف المواطنين.

اتحاد العمال الشغل الشاغل للدولة الحد الادنى للأجور قرارات الرئيس السيسي القطاع الخاص رفع مستوى المرتبات

مواد متعلقة

موعد صرف زيادة الأجور للعاملين بالدولة والفئات المستحقة للزيادة الجديدة

أستاذ استثمار عن زيادة الأجور: "قرارات لحماية المواطن والاقتصاد"

الجيل: توجيهات الرئيس بتحسين الأجور والمعاشات تتناسب مع "زيادة الأسعار"

"مستقبل وطن": زيادة الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي قبل رمضان بتوجيهات رئاسية (فيديو)

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية