الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ استثمار عن زيادة الأجور: "قرارات لحماية المواطن والاقتصاد"

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

علّق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والتأثيرات المتوقعة من تلك القرارات.

وقال إبراهيم في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إنه في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن كان من المنطقي أن يعطي الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وأضاف، أن هذا جزء من الإصلاح الاقتصادي في ظل القرارات الإصلاحية والدولة تتحرك في اتجاه تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، متابعًا: "كلما تتخذ الحكومة إجراءات إصلاحية الرئيس يوجه باتخاذ حزمة من الحماية الاجتماعية لحماية المواطن والوضع الاقتصادي ككل".

وأشار، إلى أن الوضع الاقتصادي يتحسن كلما كان لدى المواطنين قدر من الدخل يعينهم على الاستهلاك والشراء؛ لأن ما يتم إنتاجه في المصانع المختلفة مهم جدًا استهلاكه لكي يتجه معدل النمو الاقتصادي إلى مزيد من الارتفاع.    

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الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

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