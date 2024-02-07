الرئيس السيسى: وجهت الحكومة لاتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وأضاف الرئيس السيسي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل".