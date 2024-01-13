السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مستقبل وطن": زيادة الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي قبل رمضان بتوجيهات رئاسية (فيديو)

سمير صبري
سمير صبري

أعلن سمير صبري، المسؤول عن لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني من حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته لوزير المالية برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي للمواطنين، تلبية لمطالبهم وتخفيفا عن كاهلهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح صبري، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشعب المصري، ويتابع ما يعانيه من صعوبات في الفترة الراهنة، لاسيما غلاء الأسعار والسلع.

وأضاف أن قرار الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات سيتم تنفيذه دون الحاجة إلى مصادقة مجلس النواب، بينما سيتطلب رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي موافقة البرلمان.

وتوقع صبري، أن يبدأ العمل بالقرار الرئاسي خلال شهرين على الأكثر، مشيرا إلى أنه سيسري قبل حلول شهر رمضان الكريم.

صالة التحرير السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي سمير صبري لجنة الاستثمار الحوار الوطنى حزب مستقبل وطن الإعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزير المالية الحد الادنى للأجور المعاشات الاعلامية عزة مصطفى رمضان

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