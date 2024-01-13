"مستقبل وطن": زيادة الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي قبل رمضان بتوجيهات رئاسية (فيديو)

أعلن سمير صبري، المسؤول عن لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني من حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته لوزير المالية برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي للمواطنين، تلبية لمطالبهم وتخفيفا عن كاهلهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح صبري، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشعب المصري، ويتابع ما يعانيه من صعوبات في الفترة الراهنة، لاسيما غلاء الأسعار والسلع.

وأضاف أن قرار الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات سيتم تنفيذه دون الحاجة إلى مصادقة مجلس النواب، بينما سيتطلب رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي موافقة البرلمان.

وتوقع صبري، أن يبدأ العمل بالقرار الرئاسي خلال شهرين على الأكثر، مشيرا إلى أنه سيسري قبل حلول شهر رمضان الكريم.