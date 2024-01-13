السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المالية: إعداد حزمة جديدة لزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أشار الوزير إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، التي يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

كانت الحكومة طبقت حزمة إجراءات اجتماعية بدءا من أكتوبر الماضي تضمنت رفع علاوة الغلاء لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وزيادة علاوة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وزيادة معاشات تكافل وكرامة.

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