موعد صرف زيادة الأجور للعاملين بالدولة والفئات المستحقة للزيادة الجديدة

آثار قرار زيادة الحد الأدنى للأجور العديد من التساؤلات لدى العاملين بالدولة حول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة، بناء على أعلن قبل قليل من قرارات رئيس الجمهورية بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية لعام 2024.

موعد صرف زيادة الأجور

ويتحدد موعد صرف زيادة الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من الشهر المقبل، حسبما جاء فى قرارات رئيس الجمهورية، بنسبة 50% فى قيمة الحد الأدنى للأجور تبعًا للمستويات الوظيفية المتتابعة، لتصل إلى 6 آلاف جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية وهى الدرجة السادسة، وما يتراوح بين 1000 و1200 جنيه زيادة فى أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حسب الدرجة الوظيفية.

موعد صرف مرتبات فبراير ومارس

ومن المقرر أن يبدأ صرف زيادة الحد الأدنى للأجور مع مرتبات شهر مارس المقبل بما يوافق يوم 21 مارس 2024، حيث تصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها، فيما تصرف مرتبات شهر فبراير فى موعدها المقرر يوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير الجارى لجميع العاملين بالدولة، وتصرف أية متأخرات لمستحقات العاملين لشهر فبراير أيام 7، 10، 11 من شهر مارس المقبل.

تأتى تلك الزيادة الأخيرة فى الأجور بعد مرور أربعة أشهر فقط على إقرار الزيادة السابقة فى الحد الأدنى للأجور والتى زاد على إثرها الحد الأدنى من 3500 جنيه لـ4000 جنيه فى أكتوبر الماضى، قبل أن يزداد مؤخرًا من 4000 جنيه لـ 6000 جنيه لجميع العاملين بالدولة خلال الشهر المقبل.

الفئات المستحقة لزيادة الأجور

ويستحق زيادة الأجور العاملين بكل من دواوين الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وكذلك أعضاء المهن الطبية والمعلمون والعاملون بالجهات الإدارية الأخرى، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، سواء المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بأحكام القانون.