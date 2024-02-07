"المصريين": قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور في التوقيت المناسب

ثمّن حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وقال أبو العطا، في بيان الأربعاء، إن هذه التوجيهات جاءت في التوقيت المناسب، وتعبر عن حرص الرئيس السيسي على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، لا سيما بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية القاسية والتي أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذي سيعوضها الآن بتطبيق هذا القرار.

أضاف رئيس حزب "المصريين" أن هذه القرارات ستخفف عن كاهل الأسر، ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتأكيد لمدى قرب الرئيس السيسي من المواطن المصري والشعور به، موضحا أن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت مؤخرا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.



وأكد أننا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد اعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، والتي تنتصر للعدالة الاجتماعية، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، منوها بأن قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس في العام الجديد.

ولفت إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، كما أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم الدعم لكل فئات الشعب.